Тебас высказался о коррупционном скандале «Барселоны»

Президент испанской Ла Лиги высказался о скандале, в который попала каталонская «Барселона». «Сине-гранатовых» подозревают в подкупе судей.

«Дело против «Барселоны» - худший момент в испанском футболе. Сейчас на карту поставлена наша репутация. Пока нет никаких разъяснений со стороны клуба. Есть только первое заявление совета директоров. Они утверждают, что ничего такого не делали. Ждем, когда они полностью разберутся в ситуации», - передает слова Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что если вина «Барселоны» будет доказана, то каталонскому клубу грозит понижение в классе и исключение из Лиги чемпионов.