Симеоне: «Победы со счётом 1:0 – это прекрасно»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после минимальной победы над «Жироной».

«Матрасники» вырвали три очка благодаря голу Альваро Мораты, забитому на последних минутах встречи.

«Когда все мы сосредоточены на одной командной цели, всё получается гораздо лучше. Конечно, победа 1:0 – это прекрасно. Готов ли я побеждать так в каждом матче? Сейчас можно встретить много стратегов, которым нравится красивый футбол, но 1:0 – это тоже красиво», – высказался аргентинец на пресс-конференции.

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги после 25 туров. Отставание от «Барселоны» составляет 17 очков, от «Реала» – восемь.