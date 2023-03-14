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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» на 90-й минуте забил единственный мяч в ворота «Жироны»

14 Марта 2023 • 00:57 Комментировать
Жирона
0:1
Атлетико М
окончен

Очередной тур в Ла Лиге завершился матчем «Жирона» - «Атлетико». Гости были заметно острее, Антуан Гризманн с линии штрафной проверил голкипера, а Мемфис Депай упустил не один момент. Сначала его удар с лета получился неточным, а в еще одной атаке он пробил в соперника и добавлял, но мимо. Ян Облак мог начудить, голкипер зачем-то далеко вышел из ворот, Давид Лопес пытался забросить мяч «за шиворот», и вратарь в последний момент выручил. Родриго Рикельме получил отличный пас с правого фланга, но пробил в защитника. На последних минутах защитник в отчаянном прыжке помешал Хоакину Корреа расстрелять ворота метров с пяти. И все же «матрасники» вырвали победу - угловой Гризманна, Корреа продлил полет мяча на дальнюю штангу, и Альваро Мората на грани офсайда забил - 1:0.

Мадридцы вырвались на чистое третье место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Жирона0:1Атлетико М
  90'Мората Альваро (0:1)
Гассанига ПаулоМартинес АрнауБуэно СантьягоДавид ЛопесГутьеррес МигельРомеу Ориоль 75' (Мартин Иван ( 75') Цыганков Виктор 87' (Вилья Тони ( 87') Гарсия Борха I 64' (Фернандес Валери ( 64') Гарсия Алеш 87' (Бернардо Эспиноса ( 87') Рикельме РодригоКастельянос Валентин 75' (Стуани Кристиан ( 75')
Запасные: Хуанпе ХуанХуан Карлос МартинРейньер ЖезусФуйдиас ТониЧичаритоАртеро Рикард
Облак ЯнСавич Стефан  66'Хименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте Маркос  57' 62' (Корреа Анхель ( 62') Коке Хорхе 81' (Витсель Аксель ( 81') Лемар Тома 62' (Де Пауль Родриго ( 62') Карраско Янник 76' (Ньигес Сауль ( 76') Гризманн АнтуанДепай Мемфис 62' (Мората Альваро ( 62')
Запасные: Ривас Пабло БарриосГрбич ИвоДоэрти МэттКондогбия Жоффрей
13 марта. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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