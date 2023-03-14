«Атлетико» на 90-й минуте забил единственный мяч в ворота «Жироны»

Очередной тур в Ла Лиге завершился матчем «Жирона» - «Атлетико». Гости были заметно острее, Антуан Гризманн с линии штрафной проверил голкипера, а Мемфис Депай упустил не один момент. Сначала его удар с лета получился неточным, а в еще одной атаке он пробил в соперника и добавлял, но мимо. Ян Облак мог начудить, голкипер зачем-то далеко вышел из ворот, Давид Лопес пытался забросить мяч «за шиворот», и вратарь в последний момент выручил. Родриго Рикельме получил отличный пас с правого фланга, но пробил в защитника. На последних минутах защитник в отчаянном прыжке помешал Хоакину Корреа расстрелять ворота метров с пяти. И все же «матрасники» вырвали победу - угловой Гризманна, Корреа продлил полет мяча на дальнюю штангу, и Альваро Мората на грани офсайда забил - 1:0.

Мадридцы вырвались на чистое третье место, соперник - 12-й.