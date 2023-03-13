Цыганков – в основе «Жироны» на матч с «Атлетико»

«Жирона» и мадридский «Атлетико» сегодня в рамках Ла Лиги выяснят, кто сильнее. Матч состоится в 22:45 по московскому времени в Жироне на арене «Монтиливи». В основе «Жироны» с первых минут выйдет украинский полузащитник Виктор Цыганков.

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Давид Лопес, Буэно, Мартинес, Ромеу, Рикельме, Алеш Гарсия, Борха Гарсия, Цыганков, Кастельянос;

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Молина, Льоренте, Коке, Лемар, Карраско, Гризманн, Депай;

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