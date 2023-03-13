Симеоне согласился на сокращение зарплаты в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне решил помочь клубу.

Соглашение специалиста истекает в 2024 году. Стороны пока не согласовали продление договора, однако аргентинец согласился на сокращение зарплаты по текущему контракту – с 20 млн евро до 16,5 млн евро в год, докладывает El Periodico de Espana. Тем самым Симеоне поможет клубу в непростой финансовой ситуации. Отмечается также, что рулевой не покинет свой пост до завершения сезона 2023/24, несмотря на слухи.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. На данный момент «матрасники» занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.