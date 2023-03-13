В отношении «Барселоны» идёт расследование – на днях прокуратура подала на каталонский клуб жалобу. «Сине-гранатовые» в своё время переходили деньги Хосе Марии Негрейре, когда последний был вице-президентом технического комитета судей. В «Барселоне» уверяют, что не покупали судейские решения, а платили за отчёты по судейству. Разбирательство будет продолжаться.

Как сообщает El Pais, прокуратура просит двух бывших тренеров «Барселоны» дать показания по этому делу. Просьбы были направлены Луису Энрике и Эрнесто Вальверде.

Отметим, что «Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.