​Суд отменил регистрацию нового контракта Гави

У «Барселоны» возникла проблема с регистрацией нового контракта с Гави. Договор всё же был зарегистрирован после обращения каталонского клуба в суд. Впрочем, теперь суд отменил регистрацию контракта 18-летнего игрока, поскольку «сине-гранатовые» нарушили сроки подачи иска. Об этом рассказывает Relevo.

Теперь Гави снова будет играть за «Барселону» как игрок резервной команды. Судя по всему, полузащитнику придётся снова примерить футболку с номером 30 вместо «шестёрки».

В сезоне 2022/2023 Гави провёл за «Барселону» 36 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.