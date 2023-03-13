Похоже, Карло Анчелотти покинет тренерское кресло в «Реале» по завершению нынешнего сезона. По данным TodoFichajes, мадридский клуб уже работает над поиском нового рулевого для команды. В качестве кандидата номер один «сливочные» определили Маурисио Почеттино.

В «Реале» считают, что Маурисио Почеттино хорошо знает испанский футбол, а также обладает широким профессиональным опытом. Кроме того, аргентинец всегда демонстрировал готовность однажды получить работу на «Сантьяго Бернабеу».

Отметим, что Маурисио Почеттино находится без работы с лета прошлого года после ухода из «ПСЖ».

Известна судьба Анчелотти в «Реале»