Нынешний сезон «Реала» представляет собой американские горки со взлётами и падениями. «Сливочные» имеют низкие шансы стать чемпионами Испании, сейчас они сосредоточены на задаче снова выиграть трофей Лиги чемпионов. Впрочем, результат в сильнейшем клубном турнире континента не будет определять будущее Карло Анчелотти. Если верить информации TodoFichajes, по завершению нынешнего сезона итальянец покинет «Реал» независимо от спортивных результатов команды.

Отмечается, что Карло Анчелотти настроен завершить карьеру. Он будет готов принять только предложение о работе со сборной. Итальянца связывают с национальной командой Бразилии, однако сейчас нет никаких признаков того, что Анчелотти это предложение примет.