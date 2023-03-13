​Бывший арбитр вспомнил, как президент «Реала» Перес давил на него

Бывший футбольный арбитр Итурральде Гонсалес вспомнил, как на его оказывал давление президент «Реала» Флорентино Перес. Произошло это после матча между «Реалом» и «Депортиво» в 2010 году.

«Игра закончилась, мы ушли с поля. Затем человек посадил меня в комнату и сказал: «Я только прошу вас судить нас так же, как «Барселону». Через полчаса я сообщил об инциденте в технический комитет судей. Этот случай казался для меня серьёзным. Но никакой реакции не последовало.

Больше никто и никогда не отводил меня в отдельную комнату. Единственным был Флорентино Перес. Я не буду этого скрывать», - сказал Гонсалес Carrusel Deportivo.