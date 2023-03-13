​Месси участвовал в сожжении мотоцикла сотрудника «Барселоны» – воспоминания игрока «Пари НН»

Зимний новичок «Пари НН» Маки Баньяк в своё время прошёл через академию «Барселоны». Камерунец рассказал удивительную историю, в которой фигурировал звёздный нападающий Лионель Месси.

«Однажды Пике, Месси и, по-моему, Альба сожгли мотоцикл одному сотруднику «Барсы». Но на следующий день пригнали такой же, даже лучше», - поделился воспоминаниями Баньян, чьи слова приводит sport24.

Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Из-за финансовых проблем каталонский клуб не смог предложить аргентинцу новый контракт. На правах свободного агента Месси перебрался в «ПСЖ». Его действующий трудовой договор истекает в конце нынешнего сезона.

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