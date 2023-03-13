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​Бускетс ещё не договорился с «Интер Майами»

13 Марта 2023 • 16:22 Комментировать

Будущее полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса остаётся обсуждаемой темой. Каталонский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт ещё на один сезон, но Бускетс может и уйти. Один из вариантов – «Интер Майами».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что на сегодняшний день между Серхио Бускетсом и «Интером Майами» нет никаких договорённостей. Футболист не торопится принимать решение о своём будущем. У него также есть возможность перебраться в «Аль-Наср» - саудовский клуб выходил на игрока несколько недель назад.

Стоит сказать, что Серхио Бускетс проводит в «Барселоне» всю свою карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Аль-Наср Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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