​Бускетс ещё не договорился с «Интер Майами»

Будущее полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса остаётся обсуждаемой темой. Каталонский клуб готов предложить 34-летнему футболисту контракт ещё на один сезон, но Бускетс может и уйти. Один из вариантов – «Интер Майами».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что на сегодняшний день между Серхио Бускетсом и «Интером Майами» нет никаких договорённостей. Футболист не торопится принимать решение о своём будущем. У него также есть возможность перебраться в «Аль-Наср» - саудовский клуб выходил на игрока несколько недель назад.

Стоит сказать, что Серхио Бускетс проводит в «Барселоне» всю свою карьеру.