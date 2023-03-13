Нападающий «Реала» может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» начал подыскивать нового нападающего, который будет призван заменить на острие атаки звездного форварда Килиана Мбаппе.

В последнее время в СМИ сообщается, что 24-летний француз недоволен карьерой в Париже. Вполне возможно, что чемпион Лиги 1 продаст игрока в ближайшем будущем. Среди вариантов продолжения карьеры Килиана называются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

На место Мбаппе «ПСЖ» планирует пригласить бразильца Родриго Гоэса, выступающего в Испании за «Реал». Сумма потенциальной сделки может составить порядка 80 миллионов евро.

22-летний форвард играет за «королевский» клуб с 2019 года. Его контракт истекает по завершении сезона-2024/2025.

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