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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси не вернётся в «Барселону» по двум причинам

13 Марта 2023 • 13:37 Комментировать (1)

Подходит к завершению сага о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». Как сообщает Todofachajes, камбэк 35-летнего аргентинца на «Камп Ноу» практически невозможен по ряду причин.

Источник отмечает, что Месси не хочет играть за «Барселону», пока клубом руководит Жоан Лапорта. Президент «сине-гранатовых» не подписал с игроком новый контракт летом 2021 года, из-за чего Лео покинул команду на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ».

Кроме того, Лионелю не нравится, что сейчас «Барселону» обвиняют в подкупе судей. Аргентинец опасается исключения команды из еврокубков, если вина будет доказана.

В связи с этим более вероятным выглядит вариант подписания нового контракта с «ПСЖ». Действующий договор Месси истекает в конце нынешнего сезона.

Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Марта 2023 в 13:53
А как же ещё одна причина : Батька, гроши!... А-ха-ха-ха..
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