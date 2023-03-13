Месси не вернётся в «Барселону» по двум причинам

Подходит к завершению сага о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонскую «Барселону». Как сообщает Todofachajes, камбэк 35-летнего аргентинца на «Камп Ноу» практически невозможен по ряду причин.

Источник отмечает, что Месси не хочет играть за «Барселону», пока клубом руководит Жоан Лапорта. Президент «сине-гранатовых» не подписал с игроком новый контракт летом 2021 года, из-за чего Лео покинул команду на правах свободного агента и присоединился к «ПСЖ».

Кроме того, Лионелю не нравится, что сейчас «Барселону» обвиняют в подкупе судей. Аргентинец опасается исключения команды из еврокубков, если вина будет доказана.

В связи с этим более вероятным выглядит вариант подписания нового контракта с «ПСЖ». Действующий договор Месси истекает в конце нынешнего сезона.

Месси получил выгодное предложение и может уйти из «ПСЖ»