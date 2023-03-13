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Эден Азар ответил, хочет ли вернуться в сборную Бельгии

13 Марта 2023 • 13:14 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Бельгии. Не так давно хавбек сообщил о завершении международной карьеры.

«Я не вернусь в сборную, даю 100 процентов. Сейчас у команды новое сильное поколение, поэтому нет смысла задумываться над этим. Не хочу менять свое решение. Желаю всего самого лучшего сборной и новому главному тренеру», - передает слова хавбека RTBF.

Эден выступал за национальную сборную страны с 2008 по 2022 год. 32-летний полузащитник принял участие в 126 поединках «красных дьяволов», в которых отметился 33 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Эден Азар
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