Азар рассказал, как отреагировал на приход Тедеско в сборную Бельгии

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар отреагировал на приход в сборную Бельгии немецкого специалиста Доменико Тедеско, известного в чемпионате России по работе в московском «Спартаке».

«Меня удивило это назначение. Я ждал, что место наставника займет Тьерри Анри. Лично я не знаком с Тедеско, поэтому не знаю, чего от него ждать. Обсуждал его с некоторыми игроками «Реала», они сказали, что это хороший тренер. У него еще есть в команде Торган Азар, так что он может качественно поработать», - передает слова Эдена RTBF.

Тедеско сменил у руля сборной Бельгии испанца Роберто Мартинеса, покинувшего команду после провала на ЧМ-2022.