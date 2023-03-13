«Барселона» решила судьбу Хави

Каталонская «Барселона» предложит новый трудовой договор главному тренеру команды Хави Эрнандесу, об этом стало известно журналистам газеты Marca.

По информации источника, «сине-гранатовые» решили пролонгировать сотрудничество со специалистом до середины 2026 года. Сам Хави счастлив в «Барселоне» и с радостью подпишет новое соглашение.

43-летний тренер занимает пост главного тренера «сине-гранатовых» с осени 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Следующий матч каталонцы проведут против мадридского «Реала» 19 марта.