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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила судьбу Хави

13 Марта 2023 • 11:58 Комментировать

Каталонская «Барселона» предложит новый трудовой договор главному тренеру команды Хави Эрнандесу, об этом стало известно журналистам газеты Marca.

По информации источника, «сине-гранатовые» решили пролонгировать сотрудничество со специалистом до середины 2026 года. Сам Хави счастлив в «Барселоне» и с радостью подпишет новое соглашение.

43-летний тренер занимает пост главного тренера «сине-гранатовых» с осени 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Следующий матч каталонцы проведут против мадридского «Реала» 19 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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