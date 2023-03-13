Тренер «Жироны» Мичел: «Думаю, Гризманн – лучший игрок Ла Лиги в этом сезоне»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил игру нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна в нынешнем сезоне. Напомним, обе команды сегодня сыграют друг с другом в рамках заключительного матча тура чемпионата Испании.

«Думаю, Гризманн – лучший игрок Ла Лиги в этом сезоне», – заключил специалист на своей пресс-конференции.

Гризманн проводит свой второй сезон за мадридский «Атлетико» после возвращения из каталонской «Барселоны». Француза недавно выкупили на постоянной основе за сумму в районе 25 миллионов евро.

На счету Антуана 8 голов и 8 результативных передач в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.