«Барселоне» интересен игрок «Монако»

Защитник Энрике Кайо, который выступает в чемпионате Франции за «Монако», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере игрока проявляет каталонская «Барселона». Побороться за футболиста с «сине-гранатовыми» собирается английский «Эвертон».

Трудовое соглашение 25-летнего бразильского латераля с монегасками рассчитано до конца сезона-2026/2027. Трансферная стоимость Кайо оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Энрике принял участие в 24 поединках, отметившись одним забитым мячом и семью голевыми передачами.