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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави оценил уровень футбола де Йонга

13 Марта 2023 • 10:49 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нидерландском полузащитнике команды Френки де Йонге. Специалист высоко оценил способности футболиста.

«Де Йонг сейчас является одним из лучших полузащитников в мировом футболе. Френки показывает игру мирового уровня. Я очень рад, что у нас есть такой футболист», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг принял участие в 23 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг
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