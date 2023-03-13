Хави оценил уровень футбола де Йонга

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о нидерландском полузащитнике команды Френки де Йонге. Специалист высоко оценил способности футболиста.

«Де Йонг сейчас является одним из лучших полузащитников в мировом футболе. Френки показывает игру мирового уровня. Я очень рад, что у нас есть такой футболист», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании де Йонг принял участие в 23 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.