Тер Штеген провел 150-й сухой матч за «Барселону»

В матче 25-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Атлетиком» Бильбао. Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

Как сообщает Besoccer, этот матч стал для голкипера Марка-Андре тер Штегена 150-м «сухим» в составе «сине-гранатовых». Это третий показатель в истории каталонского гранда. Больше «сухарей» только у Виктора Вальдеса (237) и Андони Субисаретты (172).

Напомним, что немецкий вратарь защищает цвета «Барселоны» с 2014 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании тер Штеген поучаствовал в 25 поединках, в 20 из которых отстоял на ноль.