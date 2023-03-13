В «Барселоне» недовольны поведением «Реала»

Каталонская «Барселона» недовольна позицией мадридского «Реала», который якобы готов участвовать в суде против «сине-гранатовых». Напомним, что «сине-гранатовых» обвиняют в подкупе судей.

Как информирует Catalunya Radio, в стане каталонского топ-клуба разочарованы позицией руководства мадридского гранда. По мнению представителей «Барселоны», это может разрушить отношения между клубами.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании каталонская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 65 баллов. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым «Реал» на девять очков.