Хави отреагировал на акцию протеста фанатов «Атлетика»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о враждебном настрое болельщиков «Атлетика» (1:0) во время прошедшего матча 26-го тура чемпионата Испании. Фанаты басков устроили акцию протеста против «сине-гранатовых».

«Я всегда уважительно относился к зрителям на «Сан-Мамес». Они отвечали тем же, поэтому атмосфера на стадионе в прошедшей игре меня очень удивила и огорчила. Очень плохо, когда люди делают выводы заранее», - передает слова тренера Marca.

Во время матча болельщики бросали на поле фальшивые купюры с надписью «Мафия». Это связано с тем, что «Барселону» подозревают в подкупе судей.