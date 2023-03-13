«Реал» принял решение по трансферу Мбаппе

Боссы мадридского «Реала» устали от неопределенной позиции нападающего Килиана Мбаппе, выступающего у себя на родине за «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как отмечает источник, «королевский» клуб не собирается бороться за подписание 24-летнего француза по окончании нынешнего сезона. «Реал» отпугивает не только неопределенность звездного игрока, но и его высокая трансферная стоимость. Ценник Мбаппе – 180 миллионов евро, согласно мнению портала Transfermarkt.

В текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 23 поединка, записав на свой счет 19 голов и три ассиста. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

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