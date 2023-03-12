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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» с «Бетисом» выдали боевую ничью

12 Марта 2023 • 22:25 Комментировать
Вильярреал
1:1
Бетис
окончен

Соседи по таблице Ла Лиги «Вильярреал» и «Бетис» сражались за очки в матче 25-го тура. В конце первого тайма начудил Пепе Рейна, выпустив мяч из рук после несложного удара, и Борха Иглесиас наказал ветерана и его команду. Херард Морено мог сравнять, но со средней дистанции запустил мяч рядом с крестовиной. Йереми Пино с лета шикарно пробил в цель, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, в итоге было принято решение засчитать взятие ворот - 1:1. В концовке Луис Моралес забил второй гол «Бетису», но там был явный офсайд.

Ничья оставила «Бетис» на пятом месте, а соперника следом с отставанием в четыре очка.

Протокол игры  
Вильярреал1:1Бетис
  38'Иглесиас Борха (0:1)
(1:1) Пино Йереми55'  
Рейна ПепеФойт ХуанАльбиоль РаульТоррес Пау II  76'Педраса Альфонсо 72' (Морено Альберто ( 72') Террац Рамон 89' (Ло Чельсо Джовани ( 89') Парехо ДаниэльТригерос Мануэль 60' (Баэна Алехандро ( 60'  63') Чуквезе СамуМорено Херард  40' 89' (Джексон Николас ( 89') Пино Йереми 72' (Моралес Луис ( 72')
Запасные: Манди АиссаЙоргенсен ФилипJorge PascualФемения КикоКуэнка ХорхеМохика Хоан
Силва РуиРуибаль Айтор 82' (Сабали Юссуф ( 82') Песселья ХерманВиктор РуисМиранда ХуанГидо Родригес  6' 46' (Акуоку Поль ( 46') Гуардадо АндресКаналес Серхио 59' (Энрике Луис ( 59') Перес Айосе 71' (Хуанми Мигель ( 71') Родри РодригоИглесиас Борха 82' (Виллиан Жозе ( 82')
Запасные: Гонсалес ЭдгарМартин ДаниэльХоакин СанчесАбнерМонтойя МартинБраво Клаудио
12 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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