«Вильярреал» с «Бетисом» выдали боевую ничью

Соседи по таблице Ла Лиги «Вильярреал» и «Бетис» сражались за очки в матче 25-го тура. В конце первого тайма начудил Пепе Рейна, выпустив мяч из рук после несложного удара, и Борха Иглесиас наказал ветерана и его команду. Херард Морено мог сравнять, но со средней дистанции запустил мяч рядом с крестовиной. Йереми Пино с лета шикарно пробил в цель, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, в итоге было принято решение засчитать взятие ворот - 1:1. В концовке Луис Моралес забил второй гол «Бетису», но там был явный офсайд.
Ничья оставила «Бетис» на пятом месте, а соперника следом с отставанием в четыре очка.
Протокол игры
|38'Иглесиас Борха (0:1)
|(1:1) Пино Йереми55'
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Торрес Пау II• 76'Педраса Альфонсо72' (Морено Альберто (72') •Террац Рамон89' (Ло Чельсо Джовани (89') •Парехо Даниэль•Тригерос Мануэль60' (Баэна Алехандро (60') • 63'Чуквезе Саму•Морено Херард 40'89' (Джексон Николас (89') •Пино Йереми72' (Моралес Луис (72')
Силва Руи•Руибаль Айтор82' (Сабали Юссуф (82') •Песселья Херман•Виктор Руис•Миранда Хуан•Гидо Родригес 6'46' (Акуоку Поль (46') •Гуардадо Андрес•Каналес Серхио59' (Энрике Луис (59') •Перес Айосе71' (Хуанми Мигель (71') •Родри Родриго•Иглесиас Борха82' (Виллиан Жозе (82')
12 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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