«Вильярреал» с «Бетисом» выдали боевую ничью

Соседи по таблице Ла Лиги «Вильярреал» и «Бетис» сражались за очки в матче 25-го тура. В конце первого тайма начудил Пепе Рейна, выпустив мяч из рук после несложного удара, и Борха Иглесиас наказал ветерана и его команду. Херард Морено мог сравнять, но со средней дистанции запустил мяч рядом с крестовиной. Йереми Пино с лета шикарно пробил в цель, но гол отменили из-за офсайда. Впрочем, в итоге было принято решение засчитать взятие ворот - 1:1. В концовке Луис Моралес забил второй гол «Бетису», но там был явный офсайд.

Ничья оставила «Бетис» на пятом месте, а соперника следом с отставанием в четыре очка.