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Чемпионат Испании. Ла Лига

В матче «Севилья» – «Альмерия» был установлен рекорд нынешнего розыгрыша Ла Лиги по ударам

12 Марта 2023 • 21:51 Комментировать
Севилья
2:1
Альмерия
окончен

Испанские «Севилья» и «Альмерия» выдали сверхбогатый на удары по воротам матч.

Хозяева поля одержали волевую победу со счётом 2:1, забив победный мяч на 73-й минуте. Как отмечает Opta, поединок стал рекордным для нынешнего сезона Ла Лиги с точки зрения суммарного количества ударов по воротам – 41 (27 – у «Севильи», 14 – у «Альмерии»). При этом, что примечательно, в створ команды попадали не слишком часто – по пять раз.

После сегодняшнего успеха «Севилья» расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице с 28 набранными очками, отдалившись от зоны вылета на два балла. «Альмерия» осталась предпоследней с 25 очками в активе.

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Севилья Альмерия Ла Лига
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