«Севилья» покинула зону вылета, добыв волевую победу в матче с «Альмерией»

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги играли представители зоны вылета, «Севилья» и «Альмерия». Противостояние получилось открытым и весьма событийным. Уже на второй минуте Серхио Акиеме вывел гостей вперед. Хозяева рванули вперед отыгрываться, но смогли отправить мяч в сетку лишь перед перерывом. Алекс Теллес заработал пенальти, а Лукас Окампос его реализовал. Хозяева в сумме нанесли два десятка ударов и в итоге добились своего, Эрик Ламела метко пробил головой.

«Севилья» победила со счетом 2:1 и вырвалась сразу на 13-е место.