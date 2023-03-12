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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» покинула зону вылета, добыв волевую победу в матче с «Альмерией»

12 Марта 2023 • 20:29 Комментировать
Севилья
2:1
Альмерия
окончен

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги играли представители зоны вылета, «Севилья» и «Альмерия». Противостояние получилось открытым и весьма событийным. Уже на второй минуте Серхио Акиеме вывел гостей вперед. Хозяева рванули вперед отыгрываться, но смогли отправить мяч в сетку лишь перед перерывом. Алекс Теллес заработал пенальти, а Лукас Окампос его реализовал. Хозяева в сумме нанесли два десятка ударов и в итоге добились своего, Эрик Ламела метко пробил головой.

«Севилья» победила со счетом 2:1 и вырвалась сразу на 13-е место.

Протокол игры  
Севилья2:1Альмерия
  2'Акиеме Серхио (0:1)
(1:1) Окампос Лукас45'  
(2:1) Ламела Эрик73'  
Буну Яссин 37' (Дмитрович Марко ( 37') Ньянзу Танги 52' (Хиль Бриан ( 52') Баде Луак  32'Гудель Неманья  71'Навас ХесусТеллес Алекс 63' (Торрес Оливер ( 63') Хордан ХоанРакитич ИванСусо Хесус 63' (Акунья Маркос ( 63') Окампос Лукас  45' 63' (Ламела Эрик ( 63'  74') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес АльбертоКорона ХесусБуэно МануМир Рафа
Мартинес ФернардоБрандарис Хуан  72' 77' (Соуза Диего II ( 77') Эли Родриго  83'Бабич СрджанАкиеме Серхио  12' 12' (Сентельес Алехандро ( 12') Эгуарас ИнигоРобертоне ЛукасПосо АлехандроПуигмаль Арнау 60' (Портильо Франсиско ( 60') Суарес Луис IIIТуре Эль Билал 12' (Рамазани Ларжи ( 12'Баптистао Лео 77'  87')
Запасные: Мендес УбуланЛазароКайкиЭмбарба АдрианСаму ГарсияШвидерски МартинМариньо Диего
12 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Альмерия
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