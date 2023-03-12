«Севилья» покинула зону вылета, добыв волевую победу в матче с «Альмерией»

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги играли представители зоны вылета, «Севилья» и «Альмерия». Противостояние получилось открытым и весьма событийным. Уже на второй минуте Серхио Акиеме вывел гостей вперед. Хозяева рванули вперед отыгрываться, но смогли отправить мяч в сетку лишь перед перерывом. Алекс Теллес заработал пенальти, а Лукас Окампос его реализовал. Хозяева в сумме нанесли два десятка ударов и в итоге добились своего, Эрик Ламела метко пробил головой.
«Севилья» победила со счетом 2:1 и вырвалась сразу на 13-е место.
Протокол игры
|2'Акиеме Серхио (0:1)
|(1:1) Окампос Лукас45'
|(2:1) Ламела Эрик73'
Буну Яссин37' (Дмитрович Марко (37') •Ньянзу Танги52' (Хиль Бриан (52') •Баде Луак• 32'Гудель Неманья• 71'Навас Хесус•Теллес Алекс63' (Торрес Оливер (63') •Хордан Хоан•Ракитич Иван•Сусо Хесус63' (Акунья Маркос (63') •Окампос Лукас 45'63' (Ламела Эрик (63') • 74'Эн-Несири Юссеф
Запасные: Флорес Альберто•Корона Хесус•Буэно Ману•Мир Рафа
Мартинес Фернардо•Брандарис Хуан 72'77' (Соуза Диего II (77') •Эли Родриго• 83'Бабич Срджан•Акиеме Серхио 12'12' (Сентельес Алехандро (12') •Эгуарас Иниго•Робертоне Лукас•Посо Алехандро•Пуигмаль Арнау60' (Портильо Франсиско (60') •Суарес Луис III•Туре Эль Билал12' (Рамазани Ларжи (12'Баптистао Лео77') 87'
12 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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