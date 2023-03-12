​«Купюры» с изображением президента «Барселоны» бросают на матче Ла Лиги

В воскресенье проходит матч чемпионата Испании между «Севильей» и «Альмерией». Местные СМИ рассказывают о том, что с трибун фанаты бросают «купюры» с изображением президента «Барселоны» Жоана Лапорты. При этом болельщики скандируют фразу «Коррупция в федерации».

Как известно, «Барселону» обвиняют в коррупции, а именно в выплатах денег ради обеспечения положительных судейских решений. На днях прокуратура подала жалобу на каталонский клуб.

Добавим, что «Барселона» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

​Президент «Барселоны» выступил с заявлением после обвинений в адрес клуба