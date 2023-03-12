«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Мальорку»

В воскресенье «Реал Сосьедад» не смог прервать безвыигрышную серию в гостях у «Мальорки». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего четыре удара, один из которых стал голевым. Уже на третьей минуте Карлос Фернандес подарил надежду «королевскому» клубу. Соперник отыгрался сразу после перерыва, отличился Ли Кан-Ин - 1:1.

«Реал Сосьедад» делит третье место с «Атлетико», островитяне - 10-е.