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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Мальорку»

12 Марта 2023 • 18:00 Комментировать
Мальорка
1:1
Реал Сосьедад
окончен

В воскресенье «Реал Сосьедад» не смог прервать безвыигрышную серию в гостях у «Мальорки». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего четыре удара, один из которых стал голевым. Уже на третьей минуте Карлос Фернандес подарил надежду «королевскому» клубу. Соперник отыгрался сразу после перерыва, отличился Ли Кан-Ин - 1:1.

«Реал Сосьедад» делит третье место с «Атлетико», островитяне - 10-е.

Протокол игры  
Мальорка1:1Реал Сосьедад
  3'Фернандес Карлос (0:1)
(1:1) Кан-Ин Ли50'  
Райкович ПредрагГонсалес Джованни  79'Раильо АнтониоНастасич МатияМаффео ПаблоКоста Хауме 46' (Пратс Абдон ( 46') Руис Иньиго 82' (Батталья Родриго ( 82') Баба ИддрисуРодригес Даниэль  11' 68' (Анхель Луис ( 68') Кан-Ин Ли 82' (Санчес Антонио ( 82') Кадевере Тино 46' (Дьедью Амат ( 46')
Запасные: Копете ХосеМану МорланесРикельме ЛеонардоГренье КлеманГрейф ДоминикХаджикадунич ДеннисАугустинссон Людвиг
Ремиро АлехандроГоросабел АндониЛе Норман РобенПачеко ХонРико ДиегоСубименди МартинБраис МендесСильва Давид 81' (Кубо Такефуса ( 81') Мерино Микель  90'Фернандес Карлос  41' 63' (Сорлот Александр ( 63'  90') Оярсабаль Микель 70' (Чо Мохамед-Али ( 70')
Запасные: Субельдия ИгорГевара АндерИльяраменди АсьерМуньос АйхенБарренечеа АндерСубиаурре АндониСола АлексТуррьентес БеньятНаварро Роберто
12 марта.

 

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