«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Мальорку»

В воскресенье «Реал Сосьедад» не смог прервать безвыигрышную серию в гостях у «Мальорки». Баски в два раза чаще контролировали мяч, но нанесли всего четыре удара, один из которых стал голевым. Уже на третьей минуте Карлос Фернандес подарил надежду «королевскому» клубу. Соперник отыгрался сразу после перерыва, отличился Ли Кан-Ин - 1:1.
«Реал Сосьедад» делит третье место с «Атлетико», островитяне - 10-е.
Протокол игры
|3'Фернандес Карлос (0:1)
|(1:1) Кан-Ин Ли50'
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни• 79'Раильо Антонио•Настасич Матия•Маффео Пабло•Коста Хауме46' (Пратс Абдон (46') •Руис Иньиго82' (Батталья Родриго (82') •Баба Иддрису•Родригес Даниэль 11'68' (Анхель Луис (68') •Кан-Ин Ли82' (Санчес Антонио (82') •Кадевере Тино46' (Дьедью Амат (46')
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Рико Диего•Субименди Мартин•Браис Мендес•Сильва Давид81' (Кубо Такефуса (81') •Мерино Микель• 90'Фернандес Карлос 41'63' (Сорлот Александр (63') • 90'Оярсабаль Микель70' (Чо Мохамед-Али (70')
12 марта.
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