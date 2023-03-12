​Президент «Барселоны» выступил с заявлением после обвинений в адрес клуба

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением после обвинений клуба в коррупции.

«Кулес, успокойтесь. «Барселона» невиновна в том, в чём ещё обвиняют. Мы стали жертвой кампании против чести нашего клуба, в которую сейчас вовлечены все. Неудивительно. Мы будем защищать «Барселону и доказывать невиновность клуба», - написал Лапорта в социальных сетях.

Ранее «Реал» сообщил, что будет участвовать в суде против «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» в своё время переводила деньги Хосе Марии Негрейре, когда тот был вице-президентом технического комитета судей. Клуб утверждает, что платил не за судейские решения, а за отчёты по вопросам арбитража.