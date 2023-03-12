Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Барселоны» выступил с заявлением после обвинений в адрес клуба

12 Марта 2023 • 17:23 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением после обвинений клуба в коррупции.

«Кулес, успокойтесь. «Барселона» невиновна в том, в чём ещё обвиняют. Мы стали жертвой кампании против чести нашего клуба, в которую сейчас вовлечены все. Неудивительно. Мы будем защищать «Барселону и доказывать невиновность клуба», - написал Лапорта в социальных сетях.

Ранее «Реал» сообщил, что будет участвовать в суде против «Барселоны».

Напомним, что «Барселона» в своё время переводила деньги Хосе Марии Негрейре, когда тот был вице-президентом технического комитета судей. Клуб утверждает, что платил не за судейские решения, а за отчёты по вопросам арбитража.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
1
3.35 2.80 2.60
Видео
12.03.23 в 18:15
Севилья Севилья
Альмерия Альмерия
1.57 4.20 6.00
Видео
12.03.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
2.06 3.65 3.55
Видео
12.03.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона Барселона
3.50 3.40 2.16
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
18:00 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» не смог обыграть «Мальорку»
17:23 · Испания. Ла Лига
​Президент «Барселоны» выступил с заявлением после обвинений в адрес клуба
16:27 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити», «Реал» и «Интер» следят за португальским защитником
16:21 · Испания. Ла Лига
​«Реал» будет участвовать в суде против «Барселоны» - заявление 1 официально
16:10 · Испания. Ла Лига
Педри сыграет с «Реалом» на следующей неделе
15:48 · Испания. Ла Лига
​Пеллегрини: «АПЛ – лучшая лига, но лучший футбол – в Ла Лиге»
15:42 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Ливерпулем»
15:26 · Испания. Ла Лига
Бензема и Менди должны сыграть с «Ливерпулем»
14:55 · Италия. Серия А
«Милан» не собирается выкупать Деста
14:45 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Матч с «Барселоной» будет решающим? Думаю, да»
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с оптимизмом смотрит на потенциальный трансфер Роке
14:21 · Англия. Премьер-лига
​Коке ожидает возвращения Фелиша в «Атлетико»
14:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»
13:54 · Италия. Серия А
Хвича мечтает играть за «Реал»
13:49 · Испания. Ла Лига
Бензема сам должен решить, хочет ли остаться в «Реале»
Все новости
Рекомендуем