На днях прокуратура подала жалобу на «Барселону» - клуб и его бывших президентов (Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя) обвиняют в коррупции. Дело касается выплат каталонского клуба Хосе Марии Нейгейре, когда тот занимал пост вице-президента технического комитета судей.

В воскресенье «Реал» провёл заседание совета директоров, назначенное из-за скандального дела «Барселоны». Мадридский клуб решил участвовать в судебном процессе.

«Реал» хотел бы выразить крайнюю обеспокоенность по поводу серьёзности фактов и вновь заявляет о своём доверии к правовой системе. Клуб согласился, что в защиту своих законных прав он появится в суде, когда он будет открыт для всех затронутых сторон», - говорится в заявлении клуба.

​Доказательств покупки «Барселоной» судейских решений нет