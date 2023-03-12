​Пеллегрини: «АПЛ – лучшая лига, но лучший футбол – в Ла Лиге»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о Премьер-лиге Англии, где ему посчастливилось поработать ранее.

«Я всегда говорил одно и то же, что Премьер-лига – лучшая лига. Я говорил это до, во время и после работы в Англии. Но если вы спросите меня, в какой лиге лучший футбол, я назову Ла Лигу. Просто посмотрите на достижения [испанских клубов] в Европе», - высказался Пеллегрини, чьи слова приводит El Chiringuito.

Отметим, что несколько дней назад «Бетис» Мануэля Пеллегрини проиграл в гостях у «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы со счётом 1:4. На следующей неделе команды проведут ответный матч.