​Доказательств покупки «Барселоной» судейских решений нет

На днях стало известно о том, что прокуратура направила жалобу на «Барселону» из-за выплат клуба Хосе Марии Негрейре, когда последний занимал должность вице-президента технического комитета судей. Каталонский клуб подозревают в коррупции, а именно в попытке обеспечить выгодные судейские решения для команды.

Журналистам издания Marca удалось получить доступ к тексту жалобы. Оказывается, прокуратура не приводит никаких доказательств.

«Во всех жалобе нет доказательств или указаний на то, что арбитры были куплены. На сегодняшний день есть только предположения», - сказал юрист Фелипе Искьердо.

Добавим, что «Барселона» является лидером чемпионата Испании.