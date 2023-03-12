Слухи продолжают связывать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву с «ПСЖ». По информации испанского издания Sport, гранд Лиги 1 уже готовит для 28-летнего португальца выгодное предложение по контракту.

Ранее сам Бернарду Силва говорил о желании попробовать себя в новом проекте. За «Манчестер Сити» он выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако».

Бернарду Силва также находится на радаре «Барселоны», однако каталонцам будет сложно осуществить трансфер игрока по финансовым причинам.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бернарду Силву в 90 миллионов евро.