«Атлетико» находится в поисках крайних защитников

Мадридский «Атлетико» в грядущее межсезонье хочет усилиться двумя крайними защитниками на каждый фланг обороны. Об этом сообщает журналист Давид Медина, работающий на издание Marca.

Если верить источнику, «матрасники» хотят купить фуллбеков, которые будут доступны по дешёвой цене или же вовсе свободными агентами. У команды очень ограниченный бюджет на летнее трансферное окно.

При этом также сообщается, что Рейнилду Мандава и Науэль Молина должны остаться основными крайними защитниками на следующий сезон. Руководство хочет найти футболистов на подмену двум перечисленным игрокам.

Напомним, ранее ходили слухи о возможном уходе в конце сезона главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.