Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» находится в поисках крайних защитников

12 Марта 2023 • 13:34 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
1 3.65 X 3.35 2 2.08
13.03 23:00

Мадридский «Атлетико» в грядущее межсезонье хочет усилиться двумя крайними защитниками на каждый фланг обороны. Об этом сообщает журналист Давид Медина, работающий на издание Marca.

Если верить источнику, «матрасники» хотят купить фуллбеков, которые будут доступны по дешёвой цене или же вовсе свободными агентами. У команды очень ограниченный бюджет на летнее трансферное окно.

При этом также сообщается, что Рейнилду Мандава и Науэль Молина должны остаться основными крайними защитниками на следующий сезон. Руководство хочет найти футболистов на подмену двум перечисленным игрокам.

Напомним, ранее ходили слухи о возможном уходе в конце сезона главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЖИРОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.03.23 в 16:00
Мальорка Мальорка
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.35 2.80 2.60
Видео
12.03.23 в 18:15
Севилья Севилья
Альмерия Альмерия
1.57 4.20 6.00
Видео
12.03.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Бетис Бетис
2.06 3.65 3.55
Видео
12.03.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона Барселона
3.50 3.40 2.16
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
14:45 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Матч с «Барселоной» будет решающим? Думаю, да»
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» с оптимизмом смотрит на потенциальный трансфер Роке
14:21 · Англия. Премьер-лига
​Коке ожидает возвращения Фелиша в «Атлетико»
14:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть «ПСЖ»
13:54 · Италия. Серия А
Хвича мечтает играть за «Реал»
13:49 · Испания. Ла Лига
Бензема сам должен решить, хочет ли остаться в «Реале»
13:45 · Испания. Ла Лига
​Доказательств покупки «Барселоной» судейских решений нет
13:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сперва хочет продлить контракт с Бускетсом, а затем с Дембеле
13:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готовит выгодное предложение звезде «Манчестер Сити» слухи
13:34 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» находится в поисках крайних защитников
13:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» запланировала переговоры с Дембеле
13:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить 100 млн евро на игрока «Реала»
12:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Сравниваю Левандовски с Месси и Роналдиньо»
12:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» не доверяет Мбаппе
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить полузащитника «Барселоны» с ценником 65 млн евро
Все новости
Рекомендуем