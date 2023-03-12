«Барселона» запланировала переговоры с Дембеле

Каталонская «Барселона» запланировала финальный этап переговоров по пролонгации сотрудничества с нападающим Усманом Дембеле. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

«Сине-гранатовые» хотят сначала договориться с полузащитником Серхио Бускетсом, а затем запустят переговорный процесс с французом. Подписанию нового соглашения могут поспособствовать хорошие отношения Усмана с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.