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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» запланировала переговоры с Дембеле

12 Марта 2023 • 13:11 Комментировать

Каталонская «Барселона» запланировала финальный этап переговоров по пролонгации сотрудничества с нападающим Усманом Дембеле. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

«Сине-гранатовые» хотят сначала договориться с полузащитником Серхио Бускетсом, а затем запустят переговорный процесс с французом. Подписанию нового соглашения могут поспособствовать хорошие отношения Усмана с главным тренером команды Хави Эрнандесом.

Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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