Хави: «Сравниваю Левандовски с Месси и Роналдиньо»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о центральном нападающем команды Роберте Левандовски. Специалист сравнил польского бомбардира с легендами «сине-гранатовых» - Лионелем Месси и Роналдиньо.

«Мы много разговариваем о футболе. Я сравниваю Роберта с такими игроками, как Лионель Месси и Роналдиньо. Левандовски в одиночку изменил менталитет команды», - передает слова тренера газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 34-летний нападающий принял участие в 20 поединках. На счету Левандовски 15 забитых мячей и пять результативных передач.