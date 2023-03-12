«Реал» не доверяет Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» с недоверием относится к новостям о желании нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе переехать на «Сантьяго Бернабеу». «Королевский» клуб сомневается в намерениях 24-летнего игрока после сорвавшегося трансфера в прошлом году. Мбаппе был в шаге от перехода в «Реал», однако в последний момент отказал «сливочным» и продлил контракт с «ПСЖ».

Как информирует газета Marca, в Мадриде не собираются подписывать Килиана в летнее трансферное окно. Эта сделка не входит в планы «Реала» по формированию состава на сезон-2023/2024.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 23 встречи, отметившись 19 забитыми мячами и тремя голевым передачами.

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