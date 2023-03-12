Кесси принял решение по будущему в «Барселоне»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси заявил о намерении остаться в каталонской «Барселоне», несмотря на слухи о возможном уходе.

«Я вижу себя в составе «Барселоны» еще долгие годы. Это невероятный клуб, меня все здесь устраивает. Хочу быть максимально полезным здесь. Главный тренер мне полностью доверяет», - передает слова африканского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своем телеграм-канале.

26-летний футболист присоединился к «сине-гранатовым» летом прошлого года, подписав контракт на четыре сезона.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Кесси провел 16 поединков, в которых сделал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.