Топ-игрок «Реала» переходит в «Барселону»

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио покинет столичный гранд по завершении нынешнего сезона, но останется в испанском чемпионате. Об этом стало известно журналистам Football Transfers.

Как информирует источник, 27-летний игрок принял решение продолжить карьеру в стане принципиального соперника «сливочных» - каталонской «Барселоны». Марко присоединится к «сине-гранатовым» по завершении сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Асенсио поучаствовал в 31 поединке за мадридский клуб, записав на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач. Его трансферный ценник – 25 миллионов евро.

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