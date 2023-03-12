Звезда «Реала» Винисиус раскритиковал испанских судей

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор критически высказался в адрес судей, обсуживающих матчи чемпионата Испании.

«Когда соперники фолят на мне, то арбитры не показывают им карточки. Однако стоит мне хоть раз нарушить правила – сразу мне показывают «горчичник». Что-то странное происходит в матчах «Реала». При этом не хочу, чтобы меня как-то оберегали. Просто пусть они свистят тогда, когда это действительно нужно. И пусть дают карточки в тех ситуациях, которые требуют этого», - цитирует бразильца 20minutos.

В этом сезоне Ла Лиги Винисиус провел 24 матча, в которых забил восемь голов и получил восемь предупреждений.