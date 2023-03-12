«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Осасуну»

В субботу предпоследняя команда Ла Лиги, «Валенсия», принимала «Осасуну». Встреча пришла без явного перевеса какой-то из сторон, вот только хозяева били по воротам намного точнее противника. Дженк Озкаджар должен был выводить «Валенсию» вперед на шестой минуте, но головой пробил чуть мимо. В середине первого тайма арбитр удалил Серхио Эрреру за подножку, но после вмешательства ВАРа оставил гостей в полном составе. Уго Дуро не смог открыть счет, голкипер «Осасуны» выручил. И все же на 75-й минуте Джастин Клюйверт забил победный гол. Рефери отметился в концовке еще одной отмененной красной карточкой, повезло Аймару Оросу. На 90-й минуте Уго Дуро не забил пенальти, хотя мог удвоить перевес.
1:0, «Валенсия» уже 16-я, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Клюйверт Джастин74'
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Озкаджар Дженк•Дьякаби Муктар•Гайя Хосе•Муса Юнус82' (Корреа Тьерри (82') •Гильямон Уго•Алмейда Андре IV73' (Нико Гонсалес (73') •Кастильехо Самуэль59' (Лино Сэмуел (59') •Дуро Уго• 71'Клюйверт Джастин82' (Мориба Илайкс (82')
Эррера Серхио•Монкайола Хон78' (Барха Энрике (78') •Эрнандес Аридане•Гарсия Давид III• 3'Круз Хуан• 16'Гомес Мойсес•Торро Лукас 69'78' (Орос Аймар (78') • 88'Ибаньес Пабло73' (Будимир Анте (73') •Авила Эсекьель 36'66' (Видаль Начо (66') •Кике Гарсия73' (Брашанац Дарко (73') •Эззалзули Абде
11 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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