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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Осасуну»

12 Марта 2023 • 00:59 Комментировать
Валенсия
1:0
Осасуна
окончен

В субботу предпоследняя команда Ла Лиги, «Валенсия», принимала «Осасуну». Встреча пришла без явного перевеса какой-то из сторон, вот только хозяева били по воротам намного точнее противника. Дженк Озкаджар должен был выводить «Валенсию» вперед на шестой минуте, но головой пробил чуть мимо. В середине первого тайма арбитр удалил Серхио Эрреру за подножку, но после вмешательства ВАРа оставил гостей в полном составе. Уго Дуро не смог открыть счет, голкипер «Осасуны» выручил. И все же на 75-й минуте Джастин Клюйверт забил победный гол. Рефери отметился в концовке еще одной отмененной красной карточкой, повезло Аймару Оросу. На 90-й минуте Уго Дуро не забил пенальти, хотя мог удвоить перевес.

1:0, «Валенсия» уже 16-я, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Валенсия1:0Осасуна
(1:0) Клюйверт Джастин74'  
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриОзкаджар ДженкДьякаби МуктарГайя ХосеМуса Юнус 82' (Корреа Тьерри ( 82') Гильямон УгоАлмейда Андре IV 73' (Нико Гонсалес ( 73') Кастильехо Самуэль 59' (Лино Сэмуел ( 59') Дуро Уго  71'Клюйверт Джастин 82' (Мориба Илайкс ( 82')
Запасные: Кёмерт ЭрайМари АльбертоВаскес ХесусГерра ХавьерFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера Кристиан
Эррера СерхиоМонкайола Хон 78' (Барха Энрике ( 78') Эрнандес АриданеГарсия Давид III  3'Круз Хуан  16'Гомес МойсесТорро Лукас  69' 78' (Орос Аймар ( 78'  88') Ибаньес Пабло 73' (Будимир Анте ( 73') Авила Эсекьель  36' 66' (Видаль Начо ( 66') Кике Гарсия 73' (Брашанац Дарко ( 73') Эззалзули Абде
Запасные: Морено ДиегоСанчес МануэльГарсия РубенУнаи ГарсияАйтор Фернандес
11 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Осасуна
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