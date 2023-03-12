«Валенсия» ушла из зоны вылета, обыграв «Осасуну»

В субботу предпоследняя команда Ла Лиги, «Валенсия», принимала «Осасуну». Встреча пришла без явного перевеса какой-то из сторон, вот только хозяева били по воротам намного точнее противника. Дженк Озкаджар должен был выводить «Валенсию» вперед на шестой минуте, но головой пробил чуть мимо. В середине первого тайма арбитр удалил Серхио Эрреру за подножку, но после вмешательства ВАРа оставил гостей в полном составе. Уго Дуро не смог открыть счет, голкипер «Осасуны» выручил. И все же на 75-й минуте Джастин Клюйверт забил победный гол. Рефери отметился в концовке еще одной отмененной красной карточкой, повезло Аймару Оросу. На 90-й минуте Уго Дуро не забил пенальти, хотя мог удвоить перевес.

1:0, «Валенсия» уже 16-я, соперник - восьмой.