Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить «Райо Вальекано»

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги встретились середняки «Сельта» и «Райо Вальекано». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва пошли голы. Нестареющий Яго Аспас открыл счет на 51-й минуте, в следующей атаке мяч снова оказался в сетке после касания Пате Сисса, автогол. В концовке Аспас вовсе оформил дубль - 3:0.
«Райо Вальекано» не смог подняться на шестое место, его соперник - 10-й.Протокол игры
Вильяр Иван•Васкес Кевин•Айду Джозеф•Нуньес Унай•Галан Хави•Перес Карлес84' (Солари Аугусто (84') •Пейнадо Франсиско• 11'Вейга Габриэль72' (Оскар Родригес (72') • 75'Де ла Торре Лука71' (Серви Франко (71') •Сеферович Харис72' (Ларсен Йорген (72') •Аспас Яго87' (Пасьенса Гонсало (87')
Димитриевски Столе•Балью Иван 45'67' (Фалькао Радамель (67') •Лежён Флорьян• 90'Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Сисс Пате59' (Камелло Серхио (59') •Комесанья Санти 23'59' (Валентин Оскар (59') •Паласон Иси•Трехо Оскар•Гарсия Альваро Ривера•Рауль де Томас67' (Санчес Сальвадор (67')
11 марта. Стадион "Балаидос".
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