Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить «Райо Вальекано»

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги встретились середняки «Сельта» и «Райо Вальекано». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва пошли голы. Нестареющий Яго Аспас открыл счет на 51-й минуте, в следующей атаке мяч снова оказался в сетке после касания Пате Сисса, автогол. В концовке Аспас вовсе оформил дубль - 3:0.

«Райо Вальекано» не смог подняться на шестое место, его соперник - 10-й.Протокол игры