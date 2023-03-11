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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Аспаса помог «Сельте» разгромить «Райо Вальекано»

11 Марта 2023 • 22:27 Комментировать
Сельта
3:0
Райо Вальекано
окончен

В очередном матче 25-го тура Ла Лиги встретились середняки «Сельта»  и «Райо Вальекано». Первый тайм получился «сухим», а сразу после перерыва пошли голы. Нестареющий Яго Аспас открыл счет на 51-й минуте, в следующей атаке мяч снова оказался в сетке после касания Пате Сисса, автогол. В концовке Аспас вовсе оформил дубль - 3:0.

«Райо Вальекано» не смог подняться на шестое место, его соперник - 10-й.Протокол игры

 
Сельта3:0Райо Вальекано
(1:0) Аспас Яго51'  
(2:0) Сисс Пате52'  
(3:0) Аспас Яго85'  
Вильяр ИванВаскес КевинАйду ДжозефНуньес УнайГалан ХавиПерес Карлес 84' (Солари Аугусто ( 84') Пейнадо Франсиско  11'Вейга Габриэль 72' (Оскар Родригес ( 72'  75') Де ла Торре Лука 71' (Серви Франко ( 71') Сеферович Харис 72' (Ларсен Йорген ( 72') Аспас Яго 87' (Пасьенса Гонсало ( 87')
Запасные: Сотело ХьюгоСведберг ВиллиотJavi DominguezКаррильо КокеДомингес КарлосАлвес Диего
Димитриевски СтолеБалью Иван  45' 67' (Фалькао Радамель ( 67') Лежён Флорьян  90'Катена АлехандроГарсия Франсиско IIIСисс Пате 59' (Камелло Серхио ( 59') Комесанья Санти  23' 59' (Валентин Оскар ( 59') Паласон ИсиТрехо ОскарГарсия Альваро РивераРауль де Томас 67' (Санчес Сальвадор ( 67')
Запасные: Посо ХосеМартин АндресМумин АбдулЭрнандес МариоPep ChavarriaЛопес УнаиЛопес ДиегоСуарес Марио
11 марта. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Райо Вальекано Яго Аспас
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