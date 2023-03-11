«Эльче» на восьмой добавленной минуте отобрал победу у «Вальядолида»

В 25-м туре чемпионата Испании главные аутсайдеры из «Эльче» принимали «Вальядолид». Хозяева поля выглядели острее противника, но ничего не добились в отведенное по регламенту время. Ключевым событием поединка стала голевая атака «Вальядолида», с передачи Лукаса Олазы отличился Кайл Ларин. Лучший шанс отыграться у соперника была в середине второго тайма, но его запорол Лукас Бое. Но все же на 90+8 минуте Тете Моренте сравнял счет.

«Эльче» остается на самом дне таблицы, а «Вальядолид» вышел на 12-ю строчку.