«Эльче» на восьмой добавленной минуте отобрал победу у «Вальядолида»

В 25-м туре чемпионата Испании главные аутсайдеры из «Эльче» принимали «Вальядолид». Хозяева поля выглядели острее противника, но ничего не добились в отведенное по регламенту время. Ключевым событием поединка стала голевая атака «Вальядолида», с передачи Лукаса Олазы отличился Кайл Ларин. Лучший шанс отыграться у соперника была в середине второго тайма, но его запорол Лукас Бое. Но все же на 90+8 минуте Тете Моренте сравнял счет.
«Эльче» остается на самом дне таблицы, а «Вальядолид» вышел на 12-ю строчку.
Протокол игры
|90' Моренте Тете (1:1)
|4'Ларин Кайл (0:1)
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Роко Энсо86' (Фернандес Николас (86') •Магальян Лисандро•Кармона Хосе Анхель46' (Понсе Эсекель (46') •Маскарель Омар•Гумбау Херард 20'72' (Гутьеррес Хосе (72') •Клерк Карлос63' (Бланко Лаутаро (63') •Нтекья Ранди46' (Моренте Тете (46') • 71'Бое Лукас•Фидель Чавес
Асенхо Серхио•Фреснеда Иван•Хоакин Фернандес63' (Мачис Дарвин (63') •Эль-Ямик Джавад•Олаза Лукас73' (Перес Кике (73') •Агуадо Альваро57' (Роке Меса (57') •Онгла Мартин•Плата Гонсало•Санчес Иван63' (Санчес Хавьер (63') •Плано Оскар 73'73' (Эскудеро Серхио (73') •Ларин Кайл
11 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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