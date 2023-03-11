​Начо отклонил предложение «Реала»

Защитник «Реала» Начо отклонил предложение клуба о продлении контракта на один год. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Отмечается, что предложение «Реала» предусматривало сокращение заработной платы Начо (сейчас он зарабатывает 4,6 миллиона евро за сезон).

Начо отказался, поскольку хочет получить более длительный контракт. В то же время политика «Реала» строится на заключении краткосрочных договоров с «ветеранами». Едва ли «сливочные» станут менять стратегию ради Начо, а потому он может покинуть клуб летом.

Стоит сказать, что 33-летний Начо проводит в «Реале» всю свою карьеру.