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Молина: «Защищать цвета «Атлетико» – для меня большая честь»

11 Марта 2023 • 16:29 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
1 3.70 X 3.40 2 2.05
13.03 23:00

Защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина рассказал, что для него значит выступать за «матрасников». Аргентинец также поведал о своих отношениях с главным тренером клуба Диего Симеоне.

«Что Симеоне сделал для меня? Он проявил ко мне интерес и пригласил в «Атлетико». Защищать цвета этого клуба – большая честь для меня. Стараюсь слушать каждый совет тренера, чтобы улучшить свою игру», – цитирует Молину издание Diario AS.

Напомним, Молина присоединился к «Атлетико» прошлым летом из итальянского «Удинезе». В декабре 2022 года Науэль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Науэль Молина
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