Молина: «Защищать цвета «Атлетико» – для меня большая честь»

Защитник мадридского «Атлетико» Науэль Молина рассказал, что для него значит выступать за «матрасников». Аргентинец также поведал о своих отношениях с главным тренером клуба Диего Симеоне.

«Что Симеоне сделал для меня? Он проявил ко мне интерес и пригласил в «Атлетико». Защищать цвета этого клуба – большая честь для меня. Стараюсь слушать каждый совет тренера, чтобы улучшить свою игру», – цитирует Молину издание Diario AS.

Напомним, Молина присоединился к «Атлетико» прошлым летом из итальянского «Удинезе». В декабре 2022 года Науэль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.