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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барселоны»

11 Марта 2023 • 16:20 Комментировать

Накануне стало известно о том, что испанская прокуратура выдвинула обвинения в адрес «Барселоны» и её бывших президентов (Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя). Обвинения касаются предполагаемой коррупции, что связано с выплатами Хосе Марии Негрейре, когда последний занимал пост вице-президента технического комитета судей.

«Реал» выступил с заявлением, в котором сообщил о срочном собрании совета директоров в воскресенье. Как сообщает журналист Аранча Родригес в программе Tiempo de Juego, идея мадридского клуба заключается в том, чтобы присоединиться к иску в качестве частного обвинителя.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на девять очков.  

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