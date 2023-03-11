Пабло Бариос: «Хотел бы провести такую же карьеру, как Коке»

19-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Пабло Барриос восхищается своим партнёром по команде Коке, который является капитаном «матрасников».

«Коке является моим кумиром. Я хотел бы провести такую же карьеру: пробиться в основу из академии, а затем стать капитаном «Атлетико». Это моя мечта», – заявил Барриос в интервью изданию Marca.

Барриос в нынешнем сезоне провёл 9 матчей за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей. Футболист выходил на поле в каждом из пяти последних матчей «матрасников».

На счету Коке три ассиста в 20 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги.