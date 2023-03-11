Долгосрочное будущее форварда Винисиуса Жуниора остаётся туманным. Действующий контракт 22-летнего бразильца с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года. Договориться с Винисиусом о продлении соглашения пока не удаётся – переговоры оказались в тупике, пишет El Desmarque.

В то же время отмечается, что в «Реале» сомневаются в необходимости вкладывать огромные средства в новый контракт Винисиуса. В последнее время он не оправдывает ожиданий, особенно в выездных матчах. Кроме того, в стане «сливочных» обеспокоены поведением бразильца. Его одноклубники считают, что на футбольном поле Жуниор больше сосредоточен на спорах и конфликтах и соперниками, чем на демонстрацию своего таланта.