Коке: «Депай привнёс в «Атлетико» хорошее настроение»

Полузащитник «Атлетико» Коке высказался о новобранце мадридского клуба Мемфисе Депае, который перешёл в стан «матрасников» минувшей зимой.

Испанец отметил, что нидерландский нападающий помогает команде не только своей игрой на поле, но и атмосферой, которую он привнёс в раздевалку.

«Он необыкновенный парень. Он профессионал, и я думаю, что он пригодился команде. Помимо того, что он забивает голы, я думаю, он привнёс в раздевалку хорошее настроение», — цитирует Коке Mundo Deportivo.

За «Атлетико» 29-летний Депай успел провести шесть матчей и забить три гола. Ранее форвард выступал за «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.